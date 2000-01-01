Tom Gores'dan, Detroit halkına 100 bin maske yardımı!

Detroit Pistons sahibi Tom Gores'un, koronavirüs salgını sırasında Detroit halkına dağıtılması ve kullanılması için 100.000 yüz maskesi satın aldığı açıklandı.



Pistons bir açıklamada, "Cerrahi dereceli maskeler, Detroit polis memurlarına, itfaiyecilere, otobüs şoförlerine ve halka hizmet eden diğer şehir işçilerine, KOVID-19'un yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için dağıtılacak." ifadelerini kullandı.



Gores ise şunları ekledi:



"İlk müdahale ekipleri ve şehir çalışanları, bu krizin ön saflarındalar ve şimdi her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaçları var. İnsanların bir araya gelme biçiminden gurur duyuyorum. Virüsten ötürü oluşan bu acil tehdidi geçtikten sonra, yapacak çok şeyimiz olacak. Çocukların geride kalmadığından emin olmak için, sıkıntı çeken aileler ve programlara yardımcı olacak, ekonomiyi canlandıracak planlara ihtiyacımız var. İşimiz daha yeni başlıyor ve günlük olarak adapte olarak planlıyoruz. Bu krizin ne kadar devam edeceğini öngöremiyoruz, ama hemen bir sonraki adım için hazırlanırken hemen harekete geçiyoruz."



