Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady 44 yaşında kariyerini sonlandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi
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29 Ocak 2022 23:52
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, 22 yıllık kariyerini sonlandırdı.

ABD basınında yer alan haberlerde, 44 yaşındaki oyun kurucu Brady'nin emeklilik kararı aldığı belirtildi.

Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.

NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.

Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

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