Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir açıklaması: 'Tamamen yalan!'

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin haziran ayında başlayacak müsabakaları öncesi 26 Mart Cuma günü Zagreb'de Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile hazırlık maçları oynayacak Ümit Milli Futbol Takımı, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalara başladı.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kafkas,diye konuştu.Kamp atmosferini değerlendiren deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı.Genç oyuncuların süre almasının önemine değinen Kafkas, Türkiye'nin 21 yaş altı oyunculara süre verilmesi konusunda Avrupa'da son sıralarda yer aldığını kaydetti.Bu durumun Türk futbolunun geleceği açısından vahim bir olay olduğunu savunan Kafkas,dedi.Kafkas, Yusuf Demir'in Avusturya Milli Takımı'nı seçmesi ve menajerinin iddialarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:Milli kaleci Berke Özer, elemelerden önce kendilerini test edecekleri zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ve bunun için en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.Genç file bekçisi, Belçika'daki kariyeriyle ilgili soruya,yanıtını verdi.Doğucan Haspolat, milli takımın çok iyi oyunculardan oluştuğunu belirterek, şampiyonaya gitmek istediklerini aktardı.Melih İbrahimoğlu da iki güzel maç oynayacaklarını belirterek,dedi.