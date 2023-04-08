Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Başkent ekibi 3-2'lik skorla kazandı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Lamine Diack, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



10 DAKİKADA 3 GOL ÇIKTI



İstanbulspor, ikinci yarıya adeta golle başladı. Kerem Şen, 47. dakikada farkı bire indiren golü attı. Ankaragücü'nün bu gole yanıtı gecikmedi. Başkent ekibi 53. dakikada Ali Sowe ile durumu 3-1'e taşıdı. İstanbulspor, 55. dakikada Jason Lokilo farkı yeniden bire indirdi ve umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.



Tolunay Kafkas yönetiminde ikinci lig maçına çıkan MKE Ankaragücü, ilk galibiyetini aldı. Ankaragücü, Kafkas ile Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u saf dışı bırakmıştı.



Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 28 puana yükseldi. İstanbulspor 24 puanda kaldı.



Ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. İstanbulspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Ethemi'nin sağ çaprazdan kullandığında serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı altı pasa çevirdi. Uygun durumdaki Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.



10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ev sahibi ekibin ön alanda yaptığı baskı sonucu defans oyuncuları topu kaleye gönderdi. Kaleci Alp Arda'nın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahasında baskı yapan Sowe'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



18. dakikada Ethemi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Okan Erdoğan'ın sert şutunda topu, kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.



24. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahanın biraz önünden kaptığı topla ceza sahasına giren Diack'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.



Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Ethemi'nin kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla bulaşan Eze, korner çizgisinden meşin yuvarlağı altı pasa çevirdi. Sırtı kaleye dönük olan Kerem Şen, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.



Ev sahibi ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. 53. dakikada Taylan Antalya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.



55. dakikada İstanbulspor golü buldu. Defanstan seken topla buluşan Lokilo'nun yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-2.



87. dakikada Sowe'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Milson'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda son anda kornere çeldi.



90. dakikada Deli'nin ceza yayından gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Duhaney'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son anda kurtardı.



Mücadele MKE Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Eryaman



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Emrah Ünal



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm (Dk. 76 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Hasan Ali Kaldırım), Chatzigiovanis (Dk. 52 Milson), Zahid (Dk. 52 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 75 Dokanovic), Sowe



İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 86 Ertuğrul Ersoy), Ba, Ethemi, Lokilo (Dk. 86 Loshaj), Muammer Sarıkaya (Dk. 64 Deli), Kerem Şen (Dk. 64 Onur Ergün), Eze



Goller: Dk. 10 ve 53 Sowe, Dk. 24 Diack (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Kerem Şen, Dk. 55 Lokilo (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Ethemi, Dk. 51 Muammer Sarıkaya, Dk. 74 Mehmet Yeşili, Dk. 77 Ba (İstanbulspor), Dk 84 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)





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