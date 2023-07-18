Tolunay Kafkas: "Sınırsız yabancı kuralına karşıyım"

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, yabancı kuralıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tolunay Kafkas: 'Sınırsız yabancı kuralına karşıyım'
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18 Temmuz 2023 14:58
Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tolunay Kafkas, TRT Spor'a yaptığı açıklamada sınırsız yabancıya karşı olduğunu belirtirken; "8+3 yabancı kuralı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği ender doğru kararlardan! Ben Türk milliyetçisiyim, bu kurala karşı çıkanın karşısında olurum! Türk çocuğu sahada olacak!" ifadelerini kullandı.

Ümit Milli Takım'ın eski teknik direktörü ayrıca "Bu ülke tüm takımın yabancı olmasını kaldırmaz! Ben şiddetle karşıyım, bir Türk milletiyetçisi olarak bu çocukları sahaya koyacağız." açıklamasını yaptı.

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