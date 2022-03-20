2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, en büyük hedeflerinin A Milli Takımı'na oyuncu vermek olduğunu söyledi.



İskoçya maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kafkas, "İskoçya ile maçımız var. Bizim için öncelikli olan A Milli Takım'a oyuncu vermek. Türk futbolunun içinde bulunduğu genç oyuncu gelişimiyle ilgili sıkıntılar milli takımlara da yansıyor. A takıma çok oyuncu verdik, son örneği Yunus. Bir plan dahilinde ilerliyoruz. İskoçya maçını kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.



Genç oyuncu gelişimindeki problemlerin kulüplerden kaynaklandığını vurgulayan Kafkas, şunları kaydetti:



"Maalesef genç oyuncu gelişimi ve antrenör eğitimi Türkiye'de en çok ihmal edilen kavramlardan. Oyuncuların, gelişimlerini kulüpte tamamlaması lazım. Bizim ufak tefek dokunuşlarla bir şeyler yapmamız lazım. Ligin yapısına bakınca 20 yaş altı en az oyuncu oynatan bir ligden bahsediyoruz. Bu sıkıntıları fırsata çevirmek lazım. Ekonomik şartları göz önünde bulundurup üretme zamanı, genç oyuncu gelişimine yatırım yapma zamanı. Bu krizi fırsata çevirmemiz lazım."



Oğuz Aydın: "Şansımız var"



Milli futbolcu Oğuz Aydın, grupta kötü bir durumda olduklarını ancak henüz her şeyin bitmediğini belirtti.



İskoçya maçından iyi bir skorla dönmek istediklerini dile getiren Oğuz, "Hiçbir şey bitmiş değil. Puan durumumuz üzücü olabilir ama şansımız var. İskoçya maçından iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Performansım yükseldi ve milli takıma geldim. Burada kalıcı olmak istiyorum. Milli takımda kalıcı olup A takıma yükselmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Milliler Riva'da çalıştı



Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçının hazırlıklarını sürdürdü.



TFF'nin Riva'daki tesislerinde, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.



Antrenmanın kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.





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