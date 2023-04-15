Tolunay Kafkas: 'Hakemin yaptığı sorun değil'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kafkas, ilk yarıda geçişler konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.



Kafkas yaptığı açıklamada, "Üzgün değilim. Takımımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Üstüne koya koya gidiyoruz. Bugünkü maçın skoru bizi aldatmaz. Önemli olan taktiksel dayanıklılık. İlk devre aslında kazandığımız toplarla geçiş oyunu yapamadık. Taylan karşı pres bölgesinde kaldı. Aldığımız topları biraz daha savunma arkasına atabilsek farklı olurdu." dedi.



Fenerbahçe'ye karşı oynamanın kolay olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile oynamak kolay iş değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu ligin üzerinde takımlar. Amacımız topu kontrol etmekti. Top rakipte olduğunda da kontrol ettik. Geçiş konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularımdan hep öne oynamalarını istiyorum, buna göre antrenman yapıyoruz. Bu geçişleri yaptığımızda da golü bulduk zaten. Devam edeceğiz. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Fenerbahçe ile deplasmanda oynamanın zorluğuna değinen Kafkas, şunları kaydetti:



"Taylan pres alanında kaldı. Savunma arkasına derin top atamadık. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik, duran top dışında pozisyon vermedik. Oyunda topsuz kontro lde çok önemli. İkinci yarıdaki senaryo tam istediğimiz gibi gelişti. Fenerbahçe stadında maalesef 1 gol yetmiyor. Birkaç gol atmak lazım. Üzerine koyarak giden bir takımımız var, oyuncularımla gurur duyuyorum."



Kafkas, hakeme ilişkin bir soru üzerine ise "Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepkiler zarar verir. Bir şey değişmez biliyorum. Hakemin yaptığı davranış sorun değil, bunun öncesi var." şeklinde yanıt verdi.



Kafkas, milli takımdan öğrencisi Arda Güler'in çok büyük bir yıldız olduğunu belirterek, 18 yaşındaki oyuncunun hem Fenerbahçe hem de milli takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Lamine Diack'a önemli teklifler geldiğini aktaran Kafkas, oyuncunun performansından memnun olduklarını ve daha iyisini izlettireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.





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