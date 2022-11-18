Tolunay Kafkas: 'Gelişmeye devam edeceğiz'

Ümit Milli Takım'ın, özel maçta Avusturya ile 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Tolunay Kafkas, açıklamalarda bulundu.



Tolunay Kafkas, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Oyuna çok iyi başladık. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularım kendilerinden istediğimiz oyun felsefesini başarılı bir şekilde sahaya yansıttı. 2002 ve 2003 doğumlu oyunculardan kurulu Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan maçı ile başlayan iyi ve efektif oyun yapısı bu maçta da artarak kendisini gösterdi. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarla da gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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