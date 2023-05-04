Tolunay Kafkas: 'Finale biz çıkacağız'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, yenilgiye rağmen finale kalacaklarına inandığını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, "Aldığımız sonuç bizi tatmin etmedi, 11'e 11 devam etsek daha iyiydi. Yaptığım değişiklikler bize istediğimiz sonucu getirmedi. Giren oyuncular olumlu etki etmediği gibi başka türlü sıkıntılara da sebep oldu. Rakibin set oyununu bir türlü çözemedik, geriye ve yana oynadık. 1-0 telafi edilmeyecek bir sonuç değil, Ankara'da taraftarımızla birlikte bu turu geçeceğimize inanıyorum. İkinci yarıdan ders almak gerek. Bir an önce Trabzonspor maçına odaklanıp ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle 3-4-1-2 dizilişine geçtiklerini aktaran Kafkas, şöyle konuştu:



"Çift santrfora döndük. 10 kişi kalan takıma karşı her şeyi denedik ama çok pozisyona giremedik. Hamleler istediğim verimi vermedi. Geçiş hücumunu yemememiz gerekiyordu. Orada bireysel hatalar da var, bunlar olabiliyor. Üstüne koyarak giden bir takımdık, ligde çok ara oluyor. Bu takımların ritmini bozuyor, bu maçta ben de bizde bunu gördüm. Umarım bu geçicidir, bunun tedbirini almamız gerekiyor. Lige asılacağız. Rakip 10 kişi, geçişten gol yedik ama bu tur atlanmayacak bir durum değil. Biz bu turu atlarız. Sistem değişikliği bize yaramıyor, bunu anladım. Takımın bir şablonu var o şablonda devam etmek gerek. Ben buradan bunu çıkardım."





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