Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, "Çok iyi bir kaleci almak istiyoruz. Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz. Çok iyi bir kaleci. Umarım bitiririz." dedi.



Kafkas, Bolu kampı öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk etap çalışmalarını tamamladıklarını ve iyi geçtiğini söyledi.



Takımın performansından memnun olduğunu belirten Kafkas, ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya gideceklerini ifade etti.



Kafkas, bu süreçte beş hazırlık maçı yapacaklarını vurgulayarak, "Lige çok sıkı bir şekilde hazırlanıp bu sene taraftarlarımıza daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğiz. Şunu söyleyebilirim bu sene alt sıralarda bulunan bir Ankaragücü olmayacak." ifadelerini kullandı.



Bir basın mensubunun, "Taraftara göre 'çilek' transferler olur. Böyle bir transfer düşünceniz var mı?" sorusuna Kafkas, "Kaleci transferimizi öyle düşünüyoruz. Çok iyi bir kaleci almak istiyoruz. Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz. Çok iyi bir kaleci. Umarım bitiririz. Biz az parayla çok iş yapmak durumundayız. Ben çok para harcatamam. Ankaragücü Kulübünde enkaz bırakamam." cevabını verdi.



"Kadronun istikrarı ve sürekliliğine inanıyorum"



Kafkas, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Felicio Milson'u çok tutmak istedik. Milson kendi istediği paranın üzerine çıkmamıza rağmen saçma sapan bir para istedi. Ben bu kulübün bir kuruşunu boşa harcatamam. Bu kulübün sadece teknik direktörü değilim ayrıca sıkı bir taraftarıyım. Dia Saba ile ilgilendik. Eşi ve çocuğu geldi ancak maalesef kendi kulübünde kalmaya karar verdi. Dimitris Pelkas'la ilgili teklifimiz var, süre istedi. Onu bekliyoruz. Aldığımız oyuncular var. Mert Çetin'i aldık, inandığımız ve güvendiğimiz transfer. Hayrullah Bilazer ve Riad Bajic'i aldık. Kulübü sevecek, formasına layık ve karakterli oyuncuları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyu tuttuk. Kadronun istikrarı ve sürekliliğine inanıyorum. Ayrıca Giorgi Beridze takımda kalacak. Beridze ve Anastasios Chatzigiovanis bu sene performansını ikiye katlayacak."



Üç yerli oyuncu yolda



Bir basın mensubunun imza atacak oyuncuların olup olmadığını sorması üzerine Kafkas, "Üç oyuncu var. Üçü de yerli. Birisi Ümit Milli Takım oyuncusu Cem Türkmen. Benim çok değer verdiğim ve inandığım oyunculardan biri. Ümit Milli Takım'ın en iyi oyuncusunu aldık. İnşallah bugün 2 oyuncu imza atacak. Üç oyuncunun yanı sıra bir kaleci ve bir kanat transferimiz olacak. Diack'ın satılması durumunda onun yerine de bir oyuncu bakacağız." ifadelerini kullandı.



Tolunay Kafkas, takımdan ayrılan oyuncuları açıklayarak, şu bilgileri verdi:



"Ghayas Zahid, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre ve Kevin Malcuit'le yollarımızı ayırdık. Federico Macheda ve Bevic Moussiti-Oko da gidecek, bunu kendilerine ilettik. Kevin Malcuit'in geri dönme şansı yok. Antrenman performansı profesyonel olması lazım. Bizden istediği para çok fazla. İmzayı attıktan sonra benim ona güvenmem lazım. O parayı ona verebilmem için sürekliliği olması lazım. Mert Çetin bize çok daha faydalı olacaktır."



Antrenman



Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Pas organizasyonu yapan futbolcular, yarı sahada taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.



Takıma iki gün izin verilirken, yeni sezon hazırlıkları 14 Temmuz Cuma günü Bolu'da devam edecek.



