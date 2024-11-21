Tolunay Kafkas: 'Arda Turan, Galatasaray'a gidecek'

Formasını giydiği Trabzonspor ve Galatasaray'da kupalar kaldıran, yurt dışında Pasching, Lask ve Admira Wacker takımlarında futbol oynayan, 7 farklı kulüpte teknik direktörlük yapan ve milli takımın altyapılarında hizmet veren Tolunay Kafkas, Sabah'tan Yasemin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.
"ARDA GÜLER, SEMİH! BİRİLERİ BU YALANI UYDURDU"
Milli takımlarda altyapı koordinatörü, altyapı direktörü ve U21 teknik direktörü olarak görev yaptınız. O jenerasyondan yarınlarda kimi izleyeceğiz?
Zaten izliyorsunuz, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, daha öncelerden Hakan Çalhanoğlu'nun hocalığını yaptım. Çağlar Söyüncü de onlardan bir tanesi.
En büyük eleştiriyi Arda Güler ve Semih Kılıçsoy konusunda aldınız. Altta oynatmadınız, direkt A Takıma çıktı diye?
Bu yalan. Bunu da kim uydurdu bilmiyorum. Üstelik kuyruklu bir yalan. Pandemi döneminde iki yıl ara verilmişti. Ümit Milli Takıma aldım ama bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Sonra Kuntz A Milli Takım'a aldı, bizi geçmiş oldu. Türkiye'de seveniniz kadar düşmanınız da oluyor. 3 kuruşluk adamlar, iftira atsın izi kalsın havasında.
"ARDA REAL MADRID'DE KALMALI"
Arda, Real Madrid'de kalmalı mı?
Kalmalı. Zirvede mücadele etmeli. Dünyanın en büyük kulübü. Arda gözbebeğimiz ve gururumuz. Arda kendisine verilen desteği kaldıracak ahlaka, bilgiye, birikime sahip. İyi bir aile terbiyesi almış bir oyuncumuz.
"SEMİH FORVET, KENAR OYNAMAZ"
Eleştiri aldığınız bir diğer isim Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'du. Onun için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Semih olağanüstü kuvvetli, çalım atma becerisine sahip. İçe de dışa da koşuyor ama eksikleri var. Hem Mustafa'nın (Hekimoğlu) hem Semih'in gelişmesi lazım. Semih kafasını kaldırmıyor, kenar oynadığı zaman hiç geriye gelmiyor. Topu kaybettikten sonra hiç reaksiyon göstermiyor. Semih kenar oynamaz.
"FUTBOLU DEĞİL GEYİĞİNİ SEVİYORUZ"
Süper Lig'de geride kalan 12 hafta bir futbol adamı olarak sizi tatmin etti mi? Yarış böyle devam eder mi?
Türkiye'de futbol çok sevilmiyor, futboldan çok futbolun geyiğini yapmayı seviyoruz. 12 haftaya bakınca, başlarda Beşiktaş'ın oyun olarak iyi olduğunu, zaman geçtikçe Galatasaray'ın özellikle hem oyun hem de oyuncu gücü olarak öne çıktığını gördük. Eyüpspor'un bir çıkışı var. Başakşehir son haftalarda tökezlemesine rağmen oyunu kurup, karşılarken değişik bir modelle dikkat çekiyor. Lig böyle devam edecek gibi görünüyor.
"MOURINHO'NUN ESKİSİ YENİSİ OLMAZ"
Mourinho için 'Eski Mourinho değil' deniyor. Yapılan eleştiriler için ne dersiniz?
Mourinho'nun eskisi, yenisi olmaz. Mourinho, Mourinho'dur. Roma ve Tottenham'da da böyle bir oyun anlayışıyla var oldu. Türkiye'ye de iyi ki geldi. Topa çok sahip olan takımlar, pres ve karşı presi yapabilmeli. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular buna uygun görünmüyor. Dzeko, İrfan Can, Maximin böyle isimler değiller. İcardi, Sara, Barış Alper, Osimhen, Yunus bunları yapıyor Galatasaray'da. Ama bu Fenerbahçe'nin şampiyon olmayacağı anlamını taşımaz. Yarış ikisi arasında geçer. Beşiktaş'ın farkı kapatması zor.
"MOURINHO SORUNLARI SÖYLER, NORMAL"
Mourinho'nun hakemler ve sistemle ilgili eleştirileri tepki gördü. Yaptığı eleştiri miydi, yoksa ülkeyi karalama mı?
Mourinho'nun ülkemizle, Türk futboluyla ilgili sorunları söylemesi normal. Gerçekleri söylemiştir. Türk futboluna, Fenerbahçe'ye bir şey katmasını ve şampiyonluk bekliyor taraftar. Yangına benzin döküp işi alevlendirmemek lazım.
"TRABZONSPOR'A 3-4 TRANSFER LAZIM"
Formasını giydiğiniz ve teknik direktörlük yaptığınız Trabzonspor, saha sonuçları olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Toparlanır mı?
Trabzonspor bir sevgidir. Güçlü bir başkanı ve hocası var. Güçlü bir camiası var. Bu işlerin içinden çıkacak bir potansiyele sahip. Devre arası 3-4 tane çok etkili transfer yapmak gerekiyor. Güçlü bir camia bunun altından çok rahat kalkar. Trabzonspor'u sonuçlar üzerinden değerlendirmemek lazım. Bankalar Birliği'nden çıkılması bile büyük başarı.
"ARDA, GELECEKTE G.SARAY'IN HOCASI OLACAK GİBİ DURUYOR"
Son dönemde genç teknik adamlar görevde. Hangilerini beğeniyorsunuz?
Antrenörün de oyuncunun da genci, yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklı çalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çok emek vermiş hocalar var, onları bir kenara bırakıp da sadece genç alalım diye de bir moda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmek için doğru argümanlara sahip olmak gerek. Bizdeki en büyük sıkıntılardan biri yöneticilerin, hocaları değerlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları. Eyüpspor'un ortaya koyduğu performansa bakınca Arda Turan başarılı. İlhan Palut (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor. Uzun maratonun sonunda Arda, sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor.
"ARDA GÜLER, SEMİH! BİRİLERİ BU YALANI UYDURDU"
Milli takımlarda altyapı koordinatörü, altyapı direktörü ve U21 teknik direktörü olarak görev yaptınız. O jenerasyondan yarınlarda kimi izleyeceğiz?
Zaten izliyorsunuz, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, daha öncelerden Hakan Çalhanoğlu'nun hocalığını yaptım. Çağlar Söyüncü de onlardan bir tanesi.
En büyük eleştiriyi Arda Güler ve Semih Kılıçsoy konusunda aldınız. Altta oynatmadınız, direkt A Takıma çıktı diye?
Bu yalan. Bunu da kim uydurdu bilmiyorum. Üstelik kuyruklu bir yalan. Pandemi döneminde iki yıl ara verilmişti. Ümit Milli Takıma aldım ama bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Sonra Kuntz A Milli Takım'a aldı, bizi geçmiş oldu. Türkiye'de seveniniz kadar düşmanınız da oluyor. 3 kuruşluk adamlar, iftira atsın izi kalsın havasında.
"ARDA REAL MADRID'DE KALMALI"
Arda, Real Madrid'de kalmalı mı?
Kalmalı. Zirvede mücadele etmeli. Dünyanın en büyük kulübü. Arda gözbebeğimiz ve gururumuz. Arda kendisine verilen desteği kaldıracak ahlaka, bilgiye, birikime sahip. İyi bir aile terbiyesi almış bir oyuncumuz.
"SEMİH FORVET, KENAR OYNAMAZ"
Eleştiri aldığınız bir diğer isim Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'du. Onun için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Semih olağanüstü kuvvetli, çalım atma becerisine sahip. İçe de dışa da koşuyor ama eksikleri var. Hem Mustafa'nın (Hekimoğlu) hem Semih'in gelişmesi lazım. Semih kafasını kaldırmıyor, kenar oynadığı zaman hiç geriye gelmiyor. Topu kaybettikten sonra hiç reaksiyon göstermiyor. Semih kenar oynamaz.
"FUTBOLU DEĞİL GEYİĞİNİ SEVİYORUZ"
Süper Lig'de geride kalan 12 hafta bir futbol adamı olarak sizi tatmin etti mi? Yarış böyle devam eder mi?
Türkiye'de futbol çok sevilmiyor, futboldan çok futbolun geyiğini yapmayı seviyoruz. 12 haftaya bakınca, başlarda Beşiktaş'ın oyun olarak iyi olduğunu, zaman geçtikçe Galatasaray'ın özellikle hem oyun hem de oyuncu gücü olarak öne çıktığını gördük. Eyüpspor'un bir çıkışı var. Başakşehir son haftalarda tökezlemesine rağmen oyunu kurup, karşılarken değişik bir modelle dikkat çekiyor. Lig böyle devam edecek gibi görünüyor.
"MOURINHO'NUN ESKİSİ YENİSİ OLMAZ"
Mourinho için 'Eski Mourinho değil' deniyor. Yapılan eleştiriler için ne dersiniz?
Mourinho'nun eskisi, yenisi olmaz. Mourinho, Mourinho'dur. Roma ve Tottenham'da da böyle bir oyun anlayışıyla var oldu. Türkiye'ye de iyi ki geldi. Topa çok sahip olan takımlar, pres ve karşı presi yapabilmeli. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular buna uygun görünmüyor. Dzeko, İrfan Can, Maximin böyle isimler değiller. İcardi, Sara, Barış Alper, Osimhen, Yunus bunları yapıyor Galatasaray'da. Ama bu Fenerbahçe'nin şampiyon olmayacağı anlamını taşımaz. Yarış ikisi arasında geçer. Beşiktaş'ın farkı kapatması zor.
"MOURINHO SORUNLARI SÖYLER, NORMAL"
Mourinho'nun hakemler ve sistemle ilgili eleştirileri tepki gördü. Yaptığı eleştiri miydi, yoksa ülkeyi karalama mı?
Mourinho'nun ülkemizle, Türk futboluyla ilgili sorunları söylemesi normal. Gerçekleri söylemiştir. Türk futboluna, Fenerbahçe'ye bir şey katmasını ve şampiyonluk bekliyor taraftar. Yangına benzin döküp işi alevlendirmemek lazım.
"TRABZONSPOR'A 3-4 TRANSFER LAZIM"
Formasını giydiğiniz ve teknik direktörlük yaptığınız Trabzonspor, saha sonuçları olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Toparlanır mı?
Trabzonspor bir sevgidir. Güçlü bir başkanı ve hocası var. Güçlü bir camiası var. Bu işlerin içinden çıkacak bir potansiyele sahip. Devre arası 3-4 tane çok etkili transfer yapmak gerekiyor. Güçlü bir camia bunun altından çok rahat kalkar. Trabzonspor'u sonuçlar üzerinden değerlendirmemek lazım. Bankalar Birliği'nden çıkılması bile büyük başarı.
"ARDA, GELECEKTE G.SARAY'IN HOCASI OLACAK GİBİ DURUYOR"
Son dönemde genç teknik adamlar görevde. Hangilerini beğeniyorsunuz?
Antrenörün de oyuncunun da genci, yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklı çalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çok emek vermiş hocalar var, onları bir kenara bırakıp da sadece genç alalım diye de bir moda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmek için doğru argümanlara sahip olmak gerek. Bizdeki en büyük sıkıntılardan biri yöneticilerin, hocaları değerlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları. Eyüpspor'un ortaya koyduğu performansa bakınca Arda Turan başarılı. İlhan Palut (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor. Uzun maratonun sonunda Arda, sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor.