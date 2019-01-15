Tolgay ve Serdar ''Fenerbahçe'' dedi

Süper Lig'de transfer savaşı kızışıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan üç büyükler ara dönemde kadrolarını takviye edebilmek için hummalı bir transfer çalışması yürütürken, kendi takımları tarafından gözden çıkarılan oyuncular dev rakipler arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray'ın "Kendine takım bul" dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi. Sözleşmesi 2022'de bitecek Tolgay da tercihinin Fenerbahçe olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Ancak, gözden çıkarılan oyuncular Fenerbahçe ile anlaşınca kıymete bindi.F.Bahçe'den teklif aldıklarını gizlemeyen Beşiktaş Yönetimi, masaya konan rakamın çok düşük olduğunu belirtirken Tolgay için 5-6 milyon avro civarında bonservis düşündüklerini açıkladı. Galatasaray'da 2 milyon avro alacağı olan Serdar için 5 milyon avro talep ediyor. Tolgay, 2015'te 450 bin avroya transfer olduğu Beşiktaş'ın kendisini bırakmasını isterken, Serdar da "Alacağımı verin. Ondan sonra istediğiniz bonservisi talep ederseniz" diyerek yönetime rest çekti. Futbolcularla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin ise tavrı net. Son ana kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray yönetimlerine "Biz transferlerden vazgeçebiliriz. Ancak bu durumda siz oynatmayacağınız oyunculara maaş ödemeye devam edeceksiniz" hatırlatmasında bulundu.Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'nin Rize'ye göndermek istediği Aatıf Chahechouhe için yeni bir formülü devreye soktu. Sol açık arayışında olan sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş'la da anılan Emre Kılınç için Sivasspor'a 1,5 milyon avro ve Aatıf teklifinde bulundu. Rize'ye gitmemekte direnen Aatıf'ın eski takımı Sivas'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması hâlinde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.