Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli armayı öpen ve sonrasında "Beşiktaş armasını hiç öpmedim" diyen ve açıklamalarıyla siyah-beyazlı camiyı kızdıran Tolgay Arslan'ın bu davranışlarını Fatih Altaylı yorumladı.Tolgay Arslan'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Fatih Altaylı, "Kaç yaşında Tolgay Arslan? 28. Çocuklar bunlar daha. Altyapıda sadece futbol öğretilmez, sinema, tiyatro, kültür, üslup, adap, öğretilir, kitap öğretilir. Bu çocuklar nerede yetişti? Bu çocuklar bunları bilmiyorlar, görmemişler. Onu da öpeyim, bunu öpeyim... Bunlar aptalca şeyler, enayilik ama büyük kusur dememek lazım. Çocuk bunlar, karşında devlet adamı, doktor, profesör değil ki. Hangi takımda oynuyorsa o armayı öper çünkü ona hizmet ediyor. Bunlar olur, bir şey yok burada. Din mi değiştirdi, kutsal kitabı mı değiştirdi? Bu bakış yanlış. Ne yazık ki taraftarlar bu duygusallığa sahipler." dedi.Rıdvan Dilmen'in Galatasaray yerine son anda Fenerbahçe'ye imza atma hikayesini hatırlatan Fatih Altaylı, "Rıdvan'ı Sarıyer'den alıyoruz, her şey tamam, bitti işler. Formaları da giydirdik. Fenerbahçe'ye gitti iki gün sonra. Herkes köpürdü... Bugünün parasıyla 1 milyon lira farka gitti, herkes kıyameti kopardı. Bu çocuğun hayatı, geçimi bu. Çocuğuna bu parayla bakacak. 10 küsür sene boyunca şahane bir Rıdvan izledik, Türk futbolunun gelmiş geçmiş göze en hoş gelen futbolcular arasında ilk 10'a girdi, fena mı oldu?" ifadelerini kullandı.