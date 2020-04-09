Tolgay Arslan'ın inanılmaz düşüşü

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan'ın değeri gün geçtikçe düşüyor

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Tolgay Arslan'ın inanılmaz düşüşü
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09 Nisan 2020 12:06
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon F.Bahçe'de 12 lig maçında 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki orta saha bu sezon 2 kez ligde 11'de şans buldu.

Tolgay şu ana kadar F.Bahçe'de ligde ne asist ne de gol katkısı yaptı. Kanarya'ya imza attığında 5 milyon Euro olan piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya düştü. F.Bahçe'den yılda 2.1 milyon Euro alan Tolgay, şu ana kadar bekleneni veremedi.

29 yaşındaki oyuncunun değeri 7.5 milyon euroya kadar ulaşmıştı

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