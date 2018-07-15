Tolgay Arslan'dan Östersunds ve Vardar hatırlatması

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, yeni sezon öncesinde IG TV'de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...Diğer kamplardan pek bir fark yok. Şenol hocamızla 4. senemize giriyoruz, inşallah 3. şampiyonluğa yürüyoruz. Kamplar çok yoğun, çok ağır geçiyor. Vücut artık bırak diyor ama kafa daha çalışman gerekiyor diyor. Normalde kamplar aslında pek sevmediğimiz şeyler değil ama orada enerjini topluyorsun.Sahada yapmaktan en çok keyif aldığım şey asist yapmaktır. Mücadele etmeyi, top kazanmayı severim. Güçlü rakiplere karşı oynamayı çok seviyorum. Mücadeleden kaçmak bana yakışmaz. Ben her şeyde, her kararda dik duruyorum, sahada da öyleyim. Kendimi yedirmiyorum saha içinde. Geçmişte bir sakatlık geçirdim ama öyle sakatlıklar insanı daha güçlü yapıyor. Bir de o dönem çok iyi çalıştım. Çok şükür böyle bir şekilde geri döndüm.Sistem değişikliği benim oyunumu çok etkilemez. Zaten maç içerisinde sistem çok değişiyor. Geçen sene, içerideki Fenerbahçe maçında 4-3-3 başladık, sonrasında 4-4-2'ye döndük. Maç içerisinde sürekli sistem değiştiğinden, şu sistem daha iyi olur diyebilecek bir durumum yok.İlhan hoca ve Guti hoca bize çok şey öğretecekler. Guti hoca buraya geldi. Bu benim için büyük bir avantaj. Kendi döneminde orta saha mevkiisinin en iyilerinden biriydi. Bana çok yardımcı olacağına inanıyorum. İlhan hoca da çok çok iyi bir tercih bence. İdmandan sonra, onunla da konuşma fırsatı bulduk. Son vuruşum eksik demiştim ona, o da bana fikirlerini aktardı. Bence iki hoca da büyük avantaj bizim için, inşallah iyi gideriz bu sezon.Galatasaray ve Fenerbahçe'nini Östersunds ve Vardar'a elenmesine dikkat çeken Tolgay, "Avrupa'da öncelikle önümüzde ön elemeler var. Geçen sene Türk takımlarını ön elemelerde gördük. Kimlere karşı kaybedip, Avrupa'ya gidemediler. Bizim henüz finalde bir gözümüz yok. Ön elemeleri geçelim, temiz geçelim, iyi bir sezona girelim istiyoruz. Diğer takımların durumuna düşmeyelim. Geçen seneden iki tane güzel örnek var bizde o örneklerden olmak istemiyoruz." dedi.Beşiktaş taraftarından benim beklentilerim çok büyük. Umarım onların da bizden beklentisi büyüktür. Taraftarlarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Bizi sonuna kadar desteklmelerini istiyoruz. Kötü dahi gitsek arkamızda olmalarını diliyoruz. Eminim ki güzel bir sezon geçireceğiz. İnşallah sonunda da kupayı kaldıracağız.