Tolgay Arslan'dan indirime ret!

2 milyon euro maaş alan Tolgay Arslan'ın indirim yapmak istemediği ortaya çıktı

Haber; Sabah
Tolgay Arslan'dan indirime ret!
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11 Ağustos 2020 11:48
Covid-19 sonrası birçok kulüp gibi Fenerbahçe de oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi.

2 milyon euro maaş alan Tolgay Arslan'ın buna yanaşmadığı bildirildi.

Ücretini 1 milyon euro'ya düşürmesi istenen gurbetçi futbolcunun, yönetime karşı öneri olarak, "Bana Almanya'dan maaşımın bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesi durumunda teklif var. Kabul ederseniz giderim" dediği ifade edildi.




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