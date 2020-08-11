Tolgay Arslan'dan indirime ret!

Covid-19 sonrası birçok kulüp gibi Fenerbahçe de oyunculardan ücretlerinde indirim yapmasını istedi.2 milyon euro maaş alan Tolgay Arslan'ın buna yanaşmadığı bildirildi.Ücretini 1 milyon euro'ya düşürmesi istenen gurbetçi futbolcunun, yönetime karşı öneri olarak,dediği ifade edildi.