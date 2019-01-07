Tolgay Arslan'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt

Galatasaray, Beşiktaş'taki durumu belirsiz olan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Tolgay Arslan için devreye girdi ancak ummadığı bir cevapla karşı karşıya kaldı.Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'nın Beşiktaşlı futbolcuyu telefonla arayarak Galatasaray'a davet ettiği belirlendi.Davala'nın, yetenekli futbolcuya,dediği öğrenildi.Tolgay'ın ise yanıt olarak, Fenerbahçe ile anlaştığını söylediği,diye yanıt verdiği belirlendi.Böylece Galatasaray, Tolgay Arslan girişiminden sonuç çıkaramadı. Cim-Bom, Tolgay'ı alsaydı, yaşı ilerleyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ciddi bir alternatif hazırlayacaktı.