Tolgay Arslan'dan Galatasaray'a şoke eden yanıt

Galatasaray, Beşiktaş'taki durumu belirsiz olan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Tolgay Arslan için devreye girdi ancak ummadığı bir cevapla karşı karşıya kaldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'nın Beşiktaşlı futbolcuyu telefonla arayarak Galatasaray'a davet ettiği belirlendi.
Davala'nın, yetenekli futbolcuya, "Beşiktaş'taki durumunu biliyoruz. Seni beğeniyoruz ve uzun yıllar formamızı başarıyla giyeceğini umuyoruz" dediği öğrenildi.
Tolgay'ın ise yanıt olarak, Fenerbahçe ile anlaştığını söylediği, "Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak ben Fenerbahçe ile anlaştım. Kulüpleri bekliyorum" diye yanıt verdiği belirlendi.
Böylece Galatasaray, Tolgay Arslan girişiminden sonuç çıkaramadı. Cim-Bom, Tolgay'ı alsaydı, yaşı ilerleyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ciddi bir alternatif hazırlayacaktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'nın Beşiktaşlı futbolcuyu telefonla arayarak Galatasaray'a davet ettiği belirlendi.
Davala'nın, yetenekli futbolcuya, "Beşiktaş'taki durumunu biliyoruz. Seni beğeniyoruz ve uzun yıllar formamızı başarıyla giyeceğini umuyoruz" dediği öğrenildi.
Tolgay'ın ise yanıt olarak, Fenerbahçe ile anlaştığını söylediği, "Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak ben Fenerbahçe ile anlaştım. Kulüpleri bekliyorum" diye yanıt verdiği belirlendi.
Böylece Galatasaray, Tolgay Arslan girişiminden sonuç çıkaramadı. Cim-Bom, Tolgay'ı alsaydı, yaşı ilerleyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'a ciddi bir alternatif hazırlayacaktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın