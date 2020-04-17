Tolgay Arslan'a Hertha Berlin talip!

Tolgay, Beşiktaş'ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında Ersun Yanal'ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kaldı.

Ersun Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer etse de beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan'a talip var. Alman basını, Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncunun peşinde olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.Hertha Berlin Teknik Direktörü Labbadia'nın Tolgay Arslan'ı çok istediği ve takım için iyi bir profil olarak gördüğü vurgulanırken sezon sonunda bu transferin netleşmesi bekleniyor.