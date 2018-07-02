Tolgay Arslan'a Bundesliga'dan flaş tepki!

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'ın 27 yaşındaki orta sahası'ın ismi transfer döneminde Bundesliga ekibiile anılınca Alman kulübü taraftarlarının tepkisini çekti.Eintracht Frankfurt taraftar forumları Tolgay Arslan'ın transfer edilmesine karşı çıkarken ''Bundesliga'dan zayıf bir ligde neredeyse 30 maçta sadece 3 gole katkı sağlayabilen birisine 10 milyon Euro verecek değiliz. Allah korusun. Eğer Tolgay gelirse takımı bırakırım.'' yorumları yapıldı.Alman basını Tolgay Arslan'ın Bundesliga'dan Frankfurt dışında Stuttgart ve Hertha Berlin'in de radarında olduğunu iddia etti. Kariyerinde 83 Bundesliga maçına çıkan Tolgay, 2 gol ve 6 asist üretmişti.