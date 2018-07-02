Tolgay Arslan'a Bundesliga'dan flaş tepki!

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta sahası Tolgay Arslan'ın ismi transfer döneminde Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anılınca Alman kulübü taraftarlarının tepkisini çekti.
''TOLGAY GELİRSE TAKIMI BIRAKIRIM!''
Eintracht Frankfurt taraftar forumları Tolgay Arslan'ın transfer edilmesine karşı çıkarken ''Bundesliga'dan zayıf bir ligde neredeyse 30 maçta sadece 3 gole katkı sağlayabilen birisine 10 milyon Euro verecek değiliz. Allah korusun. Eğer Tolgay gelirse takımı bırakırım.'' yorumları yapıldı.
Alman basını Tolgay Arslan'ın Bundesliga'dan Frankfurt dışında Stuttgart ve Hertha Berlin'in de radarında olduğunu iddia etti. Kariyerinde 83 Bundesliga maçına çıkan Tolgay, 2 gol ve 6 asist üretmişti.
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''TOLGAY GELİRSE TAKIMI BIRAKIRIM!''
Eintracht Frankfurt taraftar forumları Tolgay Arslan'ın transfer edilmesine karşı çıkarken ''Bundesliga'dan zayıf bir ligde neredeyse 30 maçta sadece 3 gole katkı sağlayabilen birisine 10 milyon Euro verecek değiliz. Allah korusun. Eğer Tolgay gelirse takımı bırakırım.'' yorumları yapıldı.
Alman basını Tolgay Arslan'ın Bundesliga'dan Frankfurt dışında Stuttgart ve Hertha Berlin'in de radarında olduğunu iddia etti. Kariyerinde 83 Bundesliga maçına çıkan Tolgay, 2 gol ve 6 asist üretmişti.
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