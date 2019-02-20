  •  
    Fenerbahçe'yi Rusya'da bekleyen büyük tehlike
  •  
    Florya'daki o görüşme; "Burası dönüm noktası"
  •  
    Damien Comolli getirdi, Ersun Yanal gönderiyor
  •  
    Benfica ve çılgın rakam! Mitroglou da bu listede
  •  
    G.Saray'da flaş gelişme! Transfer için; 'Ayrılabilir'

Tolgay Arslan, Zenit maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Tolgay Arslan'ın Zenit karşısında da oynaması zor gözüküyor. Ersun Yanal ve kurmayları, yıldız oyuncunun tam olarak iyileşmeden forma giymesini sakatlığının tekrar etme ihtimalinden dolayı riskli buluyor.

Kaynak: Haberturk
Tolgay Arslan, Zenit maçında oynayacak mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2019 10:49
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Tolgay Arslan'ın Zenit karşısında da forma giymesi zor görünüyor.

Teknik heyet, yıldız oyuncu iyileşse bile sakatlığının tekrar etmesi ihtimaline karşılık risk almak istemiyor.

Takımla çalışmalara devam eden Tolgay'ın Beşiktaş'tan gelmeden önce uzun süre suni çimde antrenman yapması bu durumda en önemli faktörlerden birisi olarak gösteriliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için