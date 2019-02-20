Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Tolgay Arslan'ın Zenit karşısında da forma giymesi zor görünüyor.Teknik heyet, yıldız oyuncu iyileşse bile sakatlığının tekrar etmesi ihtimaline karşılık risk almak istemiyor.Takımla çalışmalara devam eden Tolgay'ın Beşiktaş'tan gelmeden önce uzun süre suni çimde antrenman yapması bu durumda en önemli faktörlerden birisi olarak gösteriliyor.