  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..

Tolgay Arslan: "Olmadı, yapamadık! Şampiyonluk çok zor"

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Tolgay Arslan: 'Olmadı, yapamadık! Şampiyonluk çok zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 21:35
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk şanslarının çok azaldığını ifade eden Tolgay, "Çok üzgünüz, istediğimiz skoru alamadık. Maça kötü başlamadık, Galatasaray'ın golü gelince planlar bozuldu. Bireysel hatalar yaptık, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Penaltı, kırmızı kart sonrası daha da moralimiz bozuldu. 2-0'dan sonra da golü bulmaya çalıştık, olmadı. Bizim için çok çok kötü sonuç. Şampiyonluk şansımız daha var ama çok az. Buraya kadar bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, onları da üzdük, sevdiklerimizi de üzdük. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için