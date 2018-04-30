Tolgay Arslan: 'Olmadı, yapamadık! Şampiyonluk çok zor'

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk şanslarının çok azaldığını ifade eden Tolgay, "Çok üzgünüz, istediğimiz skoru alamadık. Maça kötü başlamadık, Galatasaray'ın golü gelince planlar bozuldu. Bireysel hatalar yaptık, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Penaltı, kırmızı kart sonrası daha da moralimiz bozuldu. 2-0'dan sonra da golü bulmaya çalıştık, olmadı. Bizim için çok çok kötü sonuç. Şampiyonluk şansımız daha var ama çok az. Buraya kadar bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, onları da üzdük, sevdiklerimizi de üzdük. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor" dedi.