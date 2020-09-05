Tolgay Arslan: 'Karşıma çıkan zorluklara rağmen...'

Fenerbahçe ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan sarı lacivertli taraftarlara veda etti.



Tolgay Arslan paylaştığı mesajınde Fenerbahçe camiasında geçirdiği 1.5 yıl için teşekkür mesajı yayınladı.



Tolgay Arslan'ın mesajı şu şekilde:



"Fenerbahçe ailesiyle geçirdiği 1.5 yol içinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm personele, takım arkadaşlarıma, hocalarıma taraftarlara yürekten teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye geldiğim günden bu yana karşıma çıkan tüm zorluklara rağmen elimden geleni yapmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin."



