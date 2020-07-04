Tolgay Arslan: 'İnşallah daha fazla katkı sağlarım'

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Tolgay, "Kendi adıma çok iyi bir maçtı, uzun zamandır oynamıyorum ama en üst seviyede oynamadığımı biliyorum. İnşallah kalan haftalarda şans bulurum ve takıma daha fazla katkı sağlarım" dedi.



En iyi noktada bitirmek istediklerini vurgulayan Tolgay Arslan, "Maçın ilk yarısında kontrol tamamen bizdeydi; ikinci yarıda konsantarasyonumuzu kaybettik ama ona rağmen kazandık. Sezonu en iyi sıralamayla tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.







