İtalya Ligi'nin 9. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. Dacia Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.



ATALATA İYİ BAŞLADI



Karşılaşmanın 36. dakikasında Ademola Lookman takımı Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. 56. dakikada ise Atalanta penaltı kazandı ve bu kez Luis Muriel takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.



UDINESE'NİN DÖNÜŞÜ



Bu dakikadan sonra Udinese geri dönüşe imza attı. 67. dakikada Deulofeu farkı bire indiren golü atarken, 78'de ise Patricio Nehuen Perez skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.



TOLGAY VE MERİH KAÇ DAKİKA OYNADI?



Ev sahibi Udinese'de Tolgay Arslan yedek başladığı maçta 59. dakikada oyuna girdi. Atalanta'da ise milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika görev yaptı.



İKİ TAKIMIN PUANI VE FİKSTÜRÜ



Alınan bu sonucun ardından Atalanta 21, Udinese ise 20 puana ulaştı. 6 maç üst üste kazandıktan sonra ilk kez puan kaybeden Udinese gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. 2 maç aradan sonra kayıp yaşayan Atalanta da Kaan Ayhan'ın da formasını giydiği Sassuolo'yu konuk edecek.





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