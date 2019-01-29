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Tolgay Arslan için yeni teklif! Görüşme var...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaşlı Tolgay Arslan için siyah-beyazlıların kapısını bir kez daha çaldı.

Kaynak: Sporx.com
Tolgay Arslan için yeni teklif! Görüşme var...
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29 Ocak 2019 15:52
Fenerbahçe'de Diego Reyes'in ardından Islam Slimani ile de yolların ayrılması beklenirken, kadroya katılacak yeni isimler için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu çalışmalar neticesinde Tolgay Arslan için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Haber Global'in iddiasına göre, Fenerbahçe yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmeyi çok istediği Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.

Bu teklifin reddedilmesine rağmen, sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki Tolgay Arslan için Beşiktaş'a yeni bir teklif yapma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro ve Şener Özbayraklı'yı istediği öne sürülürken, iki kulübün görüşmelerde ortak bir nokta bulabileceği iddia edildi.

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