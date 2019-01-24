Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferinde somut adım atılmamasının ardından 28 yaşındaki futbolcunun durumu merakla bekleniyor.Beşiktaş'ın 5 milyon euro bonservis bedeli beklediği Tolgay Arslan için Fenerbahçe'den gelen teklifin çok aşağıda kalması nedeniyle iki takım da transfer masasından kalktı. Bu gelişmenin ardından Tolgay Arslan ile Stuttgart'ın ilgilendiği bilgisi ortaya çıkarken, Alman ekibinden, siyah-beyazlılara henüz resmi bir teklif gelmedi.Beşiktaş yönetimi, 31 Ocak'ta kapanacak transfer dönemine kadar Tolgay Arslan için teklif gelmemesi halinde nasıl bir yol haritası izleyeceğini teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.Deneyimli teknik adam ve Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan gibi önemli bir oyuncunun sezon sonuna kadar kadro dışı kalmasının doğru olmayacağı görüşünde birleşirken, 28 yaşındaki ismin transfer olmaması halinde affedilebileceği öğrenildi.Transferde kritik günler yaşanırken, Tolgay Arslan'ın da teklif gelmemesi halinde siyah-beyazlılarda yeniden A Takım'da yer alabilmek için özür dileyebileceği öne sürüldü.