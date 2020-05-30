Tolgay Arslan: "Herkes, Süper Lig'in başlamasını bekliyor"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, sarı - lacivertli takım hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Tolgay Arslan: 'Herkes, Süper Lig'in başlamasını bekliyor'
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30 Mayıs 2020 22:55
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, koronavirüs pandemisi, Fenerbahçe ve Bundesliga hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki herkesin kendi odası olduğunu belirten Arslan, "Şu anda tamamen izole olmuş durumdayız. Normalden daha az yardımcımız var şu anda sahada. Örneğin 3 çevirmen değil, sadece 1 çevirmen var. Her oyuncunun kendi odası var. Hemen hemen herkes maske takıyor. Ayrıca kulüp kendi aşçılarını da getirdi. Artık açık büfe yok, alakart yiyoruz." dedi.

Türkiye'de Bundesliga'nın çok izlendiğine vurgu yapan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de neredeyse her taraftar Bundesliga'yı izliyor. Futbolun insanlar için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sadece televizyondan izleyebilecek olsalar bile, hepsi Süper Lig'in tekrar başlamasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

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