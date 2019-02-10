  •  
    Yeni saç stiliyle bugün "Tek rakibim Leo Messi"
  •  
    Seyrantepe'ye 10 ekip! İki yıldıza yakın markaj
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA

Tolgay Arslan geri vitese taktı

Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Tolgay Arslan onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.

Kaynak: Sabah
Tolgay Arslan geri vitese taktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 13:48
Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Tolgay Arslan onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.

Tecrübeli isim, 72 dakikada 51 kez topla buluştu. 40 pas denedi, yüzde 80 başarı yakaladı. Ancak pasları ileri değil çoğunlukla yana ve geriyeydi. En çok pası Jailson (6), Roman (5) ve Serdar'a (5) attı. Soldado'yu hiç topla buluşturamadı. Hiç şut denemedi, hiç şut pası vermedi.

'HER B..A SARI KART ÇIKARDI!'

Maçtan sonra kırmızı kart gören Tolgay Arslan'ın atılma nedeni belli oldu. Arslan'ın hakem Alper Ulusoy'a koridorlarda, "Her b.ka sarı kart gösteriyorsunuz" dediği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ifade edildi. Bir maç ceza gelmesi beklenen Tolgay, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için