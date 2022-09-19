Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, kariyerine İtalyan ekibi Udinese'de devam eden Tolgay Arslan, Inter'i 3-1 yendikleri maçla ilgili açıklamalar yaptı.



TOLGAY, INTER'E GOL ATTI



Yedek başladığı maçta 80. dakikada oyuna giren Tolgay, 90+3. dakikada Inter ağlarını havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi. Maçta Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı sebebiyle Udinese'ye karşı oynayamadı.



"KARAKTERLİ VE BAŞARIYA AÇIZ"



Tolgay Arslan, Inter'i devirdikleri maçla ilgili olarak, "Her gün yüzde yüz orana ulaşabilmek için çalıştık. Karakterli bir takımız ve açlığımız var. İlerlemek istiyoruz. Biz 10 oyuncu değil, 15, 16, 20 oyuncuyuz. Hepimiz güçlüyüz. Hedefe doğru hep birlikte varmayı hedefliyoruz" dedi.



"İLK KAFA GOLÜMÜ ATTIM"



Öte yandan Tolgay Arslan attığı gol için ise "Önemli olan tabii ki takımın başarısı. Yedeklerden kim gelirse gelsin harika iş çıkarıyor. Bu benim ilk kafa golüm. Ama bizim için ara yok, önümüze bakıyoruz" diye konuştu.





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