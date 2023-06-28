Tolgay Arslan'dan Becao yorumu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan eski takım arkadaşı Becao'yu değerlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Tolgay Arslan'dan Becao yorumu
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28 Haziran 2023 11:38
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe, kadrosunu çok iyi bir stoperle güçlendirmeyi hedeflerken Udinese forması giyen Becao'yu transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncularından Tolgay, Becao hakkında şaşırtan bir itirafta bulunarak ilginç bir yorum yaptı.

Udinese'de 3 sezon Becao ile birlikte oynayan Tolgay Arslan, "Becao, İtalya'da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah'tan takım arkadaşımdı!" diye konuştu.

İtalyan ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan ve Avustralya'nın Melbourne City Takımı'na transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilyalı stoperle ilgili şunları söyledi:

"Becao ile üç yıl beraber oynadık. İtalya'da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Çok hızlı ve çok güçlü bir futbolcu."

"Kişilik olarak da çok iyi bir insan ve iyi bir takım arkadaşı. Oynadığı takımda her zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle bir stopere sadece Türkiye'den değil, İtalya, Almanya ve İngiltere'den de teklifler gelir. Çok kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah'tan beraber oynadık (Gülerek)."

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