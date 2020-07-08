Tolgay Arslan bir ilki başardı

Göztepe maçıyla uzun bir aranın ardından Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıkan Tolgay Arslan, bir ilke imza attı.

Haber; Akşam
Tolgay Arslan bir ilki başardı
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08 Temmuz 2020 10:57
Göztepe maçıyla uzun bir aranın ardından Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıkan Tolgay Arslan, Gençlerbirliği karşısında da sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu beklentilerin altında kalsa da, Emre Belözoğlu'nun golünde pası vererek, bu sezon ligdeki ilk asistini yapmış oldu. 86. dakikada oyundan alınan yıldız orta saha oyuncusunu, böylece bir kez daha ligdeki bir mücadelede 90 dakika sahada kalamamış oldu, ancak süre olarak en uzun maçını oynadı.



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