İtalya Serie A'da 9. hafta karşılaşmasında Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Luca Gotti'nin çalıştırdığı Udinese kozlarını paylaştı.Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım 3-1'lik skorla kazandı. Udinese'nin gollerini 18. dakikada Tolgay Arslan, 45'te Ignacio Pussetto ve 71'de Fernando Forestieri kaydetti. Lazio'nun tek golünü 74'te penaltıdan Ciro Immobile attıMaça ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 57 dakika sahada kalırken, Serie A'daki 8. müsabakasında golle tanıştı. Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadıAlınan bu sonucun ardından Lazio 14 puanda kalarak bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Udinese ise 10 puana ulaşarak 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı.Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Spezia ile karşılacak. Udinese sahasında Atalanta'yı konuk edecek.