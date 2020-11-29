Tolgay Arslan attı, Udinese, Lazio deplasmanında kazandı

İtalya Serie A'da 9. hafta karşılaşmasında Udinese, Lazio deplasmanında kazandı. Tolgay Arslan da ligde ilk golünü kaydetti.

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Tolgay Arslan attı, Udinese, Lazio deplasmanında kazandı
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29 Kasım 2020 16:31
İtalya Serie A'da 9. hafta karşılaşmasında Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Luca Gotti'nin çalıştırdığı Udinese kozlarını paylaştı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım 3-1'lik skorla kazandı. Udinese'nin gollerini 18. dakikada Tolgay Arslan, 45'te Ignacio Pussetto ve 71'de Fernando Forestieri kaydetti. Lazio'nun tek golünü 74'te penaltıdan Ciro Immobile attı

Maça ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 57 dakika sahada kalırken, Serie A'daki 8. müsabakasında golle tanıştı. Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı

Alınan bu sonucun ardından Lazio 14 puanda kalarak bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Udinese ise 10 puana ulaşarak 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Spezia ile karşılacak. Udinese sahasında Atalanta'yı konuk edecek.






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