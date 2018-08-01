Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından kaleyi kime emanet edeceği merak konusu olan Beşiktaş'ta yönetim transferden önce mevcut isimlerin performansına bakma kararı aldı.Siyah-beyazlılarda özellikle Avrupa basınında da Kolombiyalı kaleci David Ospina transferi ile ilgili birçok haber yayınlanırken Kartal önce Tolga Zengin'e şans tanıyacak. Başkan Fikret Orman'ın da transfer hamlesinden önce, 34 yaşındaki file bekçisinin performansının görülmesi gerektiği düşüncesinde.Tolga Zengin için kritik tarih ise 30 Ağustos. Beşiktaş bu tarihe kadar 2 tur atlaması halinde 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 3'ü (Akhisar, Erzurum, Antalya) de lig olmak üzere 8 kritik karşılaşmaya çıkacak. Tecrübeli eldivenin bu süreçte göstereceği performans da siyah-beyazlıların, kaleci konusunda nasıl bir yol izleyeceğini gösterecek.Beklentiler karşılanmazsa ve teknik direktör Şenol Güneş mutlaka bir kaleci alınması gerektiği yönünde rapor verirse o zaman kısa sürede transfer sezonu tamamlanmadan takviye yapılması için kollar sıvanacak.