Tolga Zengin'den isyan; 'Neden çamurdayız?'

, Başakşehir maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.Antrenör Hakan Çalışkan, kalecileri sahanın çamurlu bölümünde çalıştırınca, Tolga Zengin tepki gösterdi. Ancak "Neden burada çalışıyoruz?" isyanı karşılık bulmadı.Tolga, idman sonrası soluğu Şenol Güneş'in yanında alıp kötü zemine çözüm bulunmasını istedi.Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki kaleci, bu sezon 7 maça çıktı ve 5 gol yedi.