Tolga Zengin: 'Kimse merak etmesin, Fabri'yi aratmam'

Beşiktaş'ta son 2 sezonda kaleyi koruyan Fabri'nin Premier Lig ekibi Fulham'a gitmesinin ardından 1'nci kaleci konumuna yükselen Tolga Zengin, hakkında yapılan tartışmalara sert çıktı.34 yaşındaki file bekçisi, "Kariyerimin en olgun dönemindeyim. Kimse merak etmesin Fabri'yi aratmam" diye konuştu.Teknik Direktör Şenol Güneş'in eski bir kaleci olduğuna dikkat çeken Siyah-Beyazlı file bekçisi, "Eğer Şenol Hoca benimle ilgili bir tereddüdü olsa transfer isterdi. O bana güveniyor. Ben de kendime çok güveniyorum. Beşiktaş taraftarı hiç merak etmesin, bu sezon kaleci konusunda sıkıntı yaşatmam. Ayrıca Utku ve Ersin gibi genç kalecilerimiz de var" dedi.