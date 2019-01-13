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Tolga Zengin ayrılığı yakın! Yeni takımı...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve takımdan ayrılması istenen Tolga Zengin, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a transfer olabilir.

Kaynak: Hürriyet
Tolga Zengin ayrılığı yakın! Yeni takımı...
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13 Ocak 2019 10:56
Beşiktaş'ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği kaleci Tolga Zengin'e sürpriz bir teklif geldi. Hem yöneticiler hem de başkanlar düzeyindeki görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve kulüplerin büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

ÜCRETİ AZALACAK

Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli eldivene de teklifte bulundu ancak önerilen rakam, Beşiktaş kazandığından az olduğu için Tolga düşünmek için zaman istedi.

35 yaşındaki file bekçisi, maaşında indirime giderse Doğu Anadolu ekibine transfer olacak. Tolga'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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