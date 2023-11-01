Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 16:00

Tolga Şardan kimdir? Gazeteci Tolga Şardan son yazısı nedeniyle gözaltına alındı

T24 yazarı ve gazeteci Tolga Şardan, "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı raporu" haberi nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki, Tolga Şardan kimdir?

Tolga Şardan kimdir? Gazeteci Tolga Şardan son yazısı nedeniyle gözaltına alındı
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T24 yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

TOLGA ŞARDAN KİMDİR?

Tolga Şardan, 1968, Ankara doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. Günümüzde T24 haber sitesinde gündeme dair yazılar kaleme almaktadır.
Ankara''da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu, ve Ankara Lisesi''ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara''da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi''nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989''da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda ''gece sorumlusu'' olarak görev aldı.

Milliyet''te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede ''Uzman Güvenlik Muhabiri'' görevini sürdürdü. 2013''te Milliyet''in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyette 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı.

Ocak 2019''da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı. Halk TV''de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019''da T24 haber sitesine geçmiştir. Halen T24''te gündeme dair yazılar yazmaktadır.

Türkiye'de şiirin, dünyada da bilinen en büyük ismi olan Nâzım Hikmet ve ailesi/yakınlarını hedef alan fişlemeleri, şairin hayatının akışı içinde ortaya koyduğu "Komonist Masası'ndaki Nazım Hikmet" adlı ilk kitabı Şubat 2019'da Doğan Kitap'tan yayımlandı. Şardan Derin konuların yazarı olarak biliniyor.

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