Tolga Geçim: 'Kayıpsız geçmek istiyoruz'

Turkish Airlines Euroleague altıncı hafta maçında 27 Ekim 2021, Çarşamba günü Yunanistan'ın Panathinaikos Opap takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te başarılı oyuncu Tolga Geçim, maçla ilgili görüşlerini aktardı.



İşte Tolga Geçim'in maçla ilgili sözleri:



"Bizim için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Panathinakos Opap evinde taraftarı ile iyi oynayan bir takım. Ama biz de sahaya çıkıp bu çift hafta mücadelesini kayıpsız geçmek istiyoruz. Geçen hafta evimizde kazandığımız Unics Kazan maçının ardından galibiyet serisi elde etmek istiyoruz..."





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