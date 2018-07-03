  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Tolga Ciğerci'yi bitiren olay

Önce tribünle arası açıldı, sonra 'Sakatım' diyerek idmanlara çıkmadı. Tolga Ciğerci yeni sezon hazırlıklarında da sakatlığını bahane edince Fatih Terim'deki kredisi de tükendi. Tudor'un prensinin sonu, Kadıköy'deki mutlak golü kaçırmasıyla başladı.

Kaynak: Sabah
Tolga Ciğerci'yi bitiren olay
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2018 05:20
Galatasaray resmi internet sitesinde 'Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı' denilen Tolga Ciğerci kendi ipini kendi çekti.

İşte geçen sezon başlayan olayların perde arkası: Dinamizmiyle Tudor'un prensi olan Tolga, pas oyunundaki başarısızlığı yüzünden Fatih Terim'in gözüne giremedi. Terim, Tolga'ya maçların ikinci yarısında şans verdi. 17 Mart'ta Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde sonradan giren oyuncu kaçırdığı golle takımını galibiyetten etti. Taraftarın büyük tepki gösterdiği Tolga "Sakatım" diyerek idmanlara çıkmamaya başladı.

2 MİLYON EURO KAZANIYOR

G.Saray, 18 Nisan'da Akhisar'a 2-0 yenilip kupaya veda ederken 54 dakika sahada kalan Tolga tribünler tarafından yuhalandı. 3 gün sonraki Alanya deplasmanına yine ağrılarını gerekçe göstererek gitmeyen Tolga hem sağlık heyetini hem de teknik heyeti sakatlığına inandıramadı. 400 bin Euro kazandığı Hertha Berlin'den G.Saray'a 2 milyon Euro'ya imza atan Tolga "Küstüm oynamıyorum" demeye yeni sezon hazırlıklarında da devam etti. Ve sabrı taşan Terim, Tolga'yı sildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için