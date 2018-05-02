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Tolga Ciğerci'nin şansı az

Beşiktaş'la oynanan derbi öncesinde ağrıları olduğunu belirten Tolga Ciğerci'nin, Akhisar maçı öncesi de durumu belirsizliğini koruyor.

Tolga Ciğerci'nin şansı az
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02 Mayıs 2018 09:35
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan derbi öncesinde ağrıları olduğunu belirten Tolga Ciğerci'nin, Akhisar maçı öncesi de durumu belli değil.

Fatih Terim'in derbi sonrasında, "Doktor oynayabilir dedi ama ağrısı olduğu için oynamayacağını söylemiş" dediği orta saha oyuncusunun, son tavırlarıyla hocasını pek de mutlu etmediği konuşuluyor.

En son 2-0 kazanılan Başakşehir maçında şans bulan Tolga'nın, kalan 3 maçta şans bulmasının zor olduğu düşünülüyor.



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