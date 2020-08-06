Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'de yeni maaşı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euro'ya el sıkıştı.

Haber; Türkiye
Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'de yeni maaşı
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06 Ağustos 2020 11:29
Sarı-lacivertlilerde beklenen gelişme... Emre Bölözoğlu idaresinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'de soru işareti kalmadı, tecrübeli isim kaldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, maaşında 200 bin avroya 'evet' dedi. Orta sahada ve kanatta görev alan Tolga Ciğerci bonuslarla birlikte en fazla senelik 300 bin avro alacak.

Tolga'nın bu jesti yönetimden ve teknik heyetten takdir gördü.




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