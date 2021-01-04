Tolga Ciğerci sakatlıktan kurtulamıyor!

Galatasaray'dan ayrıldıktan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

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Tolga Ciğerci sakatlıktan kurtulamıyor!
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04 Ocak 2021 10:42
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Tolga Ciğerci için bu sezon da aynı şekilde geçiyor. Gurbetçi futbolcu, adale sakatlığından bir türlü kurtulamıyor. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezonun son bölümünde, 24 Haziran'da alt adale sakatlığı yaşamıştı.

Tolga Ciğerci'nin bu sezon ise 19 Kasım'da üst adalesi yırtıldı. Tolga sahalara döndükten kısa süre sonra 15 Aralık'ta aynı sakatlığı yaşadı. Gurbetçi futbolcu, iyileştikten sonra sahaya çıkamadan bir kez daha alt adalesini yırttı.





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