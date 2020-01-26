Tolga Ciğerci; "Penaltı değil, Aydınus: "Penaltı"

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus 45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi. Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti..

Tolga Ciğerci; 'Penaltı değil, Aydınus: 'Penaltı'
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26 Ocak 2020 12:40
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus 45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi.

Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti. Fırat Aydınus da VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe lehine çaldığı penaltıyı iptal etti. Tolga'nın hareketi alkış topladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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