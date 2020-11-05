Tolga Ciğerci karantinaya alındı

Fenerbahçe'de kendisini kötü hisseden Tolga Ciğerci'nin koronavirüs kaptığı endişesi oluştu. Ancak yapılan tetkiklerde, Tolga'nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.



KARANTİNAYA ALINDI



28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga'nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.



