Tolga Ciğerci karantinaya alındı

Sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci dünkü antrenmanda yer almadı

Haber; Sabah
Abone Ol
Tolga Ciğerci karantinaya alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2020 13:31
Fenerbahçe'de kendisini kötü hisseden Tolga Ciğerci'nin koronavirüs kaptığı endişesi oluştu. Ancak yapılan tetkiklerde, Tolga'nın gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse karşı daha zayıf hale geldiği için karantinaya alındı. Tedavisine devam edilen Tolga'nın iyice toparlanması için Konyaspor maçının kafilesinde olmaması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için