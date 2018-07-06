Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı

Galatasaray'da Tolga Ciğerci krizi sürüyor. Geçen hafta resmi siteden "Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek idmana katılmadı'' bilgisini geçen kulüp 6 gündür idman raporuna, "Tolga antrenmanda yer almadı'' notunu düşüyor.
Oyuncunun sözleşmesinde 6 hafta idmana çıkmazsa kulübün tek taraflı fesih hakkının olduğu öğrenildi.
2 milyon Euro garanti para kazanan Tolga, 5 hafta daha idmana çıkmazsa Galatasaray, oyuncunun sözleşmesini tazminatsız feshedebilecek.
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Oyuncunun sözleşmesinde 6 hafta idmana çıkmazsa kulübün tek taraflı fesih hakkının olduğu öğrenildi.
2 milyon Euro garanti para kazanan Tolga, 5 hafta daha idmana çıkmazsa Galatasaray, oyuncunun sözleşmesini tazminatsız feshedebilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın