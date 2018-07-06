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Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı

Tolga Ciğerci 5 hafta daha idmana çıkmazsa Galatasaray oyuncunun sözleşmesini tazminatsız feshedebilecek.

Kaynak: Sabah
Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı
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06 Temmuz 2018 04:32
Galatasaray'da Tolga Ciğerci krizi sürüyor. Geçen hafta resmi siteden "Sağ ayak başparmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek idmana katılmadı'' bilgisini geçen kulüp 6 gündür idman raporuna, "Tolga antrenmanda yer almadı'' notunu düşüyor.

Oyuncunun sözleşmesinde 6 hafta idmana çıkmazsa kulübün tek taraflı fesih hakkının olduğu öğrenildi.

2 milyon Euro garanti para kazanan Tolga, 5 hafta daha idmana çıkmazsa Galatasaray, oyuncunun sözleşmesini tazminatsız feshedebilecek.



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