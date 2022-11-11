Tolga Ciğerci: 'Bir puan kötü değil'

MKE Ankaragücü'nün, Trabzonspor karşısında tek golünü atan Tolga Ciğerci, maçın ardından konuştu.



Tolga Ciğerci, "Bugün hedefimiz 3 puandı aslında evimizde oynadığımız için. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Trabzonspor büyük bir takım, 1 puan da bizim için kötü değil." dedi.



Milli futbolcu ayrıca, "Araya kadar daha fazla puan toplayabilirdik ancak gelişme olduğunu söyleyebilirim. Ömer hoca ile birlikte iyi çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.





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