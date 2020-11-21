Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ciğerci bu sezon Çaykur Rizespor maçında 90 dakika sahada kalırken, Hatayspor karşısında 68, Fatih Karagümrük karşılaşmasında ise 16 dakika şans bulmuştu.
Tolga Ciğerci 2-3 hafta sahalardan uzak
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'nin en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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21 Kasım 2020 13:35
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