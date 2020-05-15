Tokyo'da normalleşme için hedef günlük 20 vaka artışı

Tokyo

koronavirüs

normale dönüş için

Vaka sayısı 17 bin sınırında





Japonya'daValisi Koike Yuriko, yeni tip(Kovid-19) salgınının kontrol altına alınarak sosyo-ekonomik anlamdabaşkentte günlük 20'nin altında vakanın meydana gelmesini hedeflediklerini söyledi.Vali Koike, düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü hal (OHAL) şartlarının sürdüğü başkentte Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi ve normale dönüşe yönelik yol haritasını açıkladı.Yol haritasının ana hatlarını 3 maddeye bağlayan Koike, Tokyo'da günlük vakaların 20'nin altına düşmesi, izi sürülemeyen yeni vakaların günlük oranda yüzde 50'nin altında inmesi ve haftalık yeni vakaların bir önceki haftadan daha az olması durumunda normalleşme sürecinin başlatılabileceğini söylediKoike, "Bu üç gösterge, hedeflerin altında gerçekleşirse kapsamlı bir değerlendirme yaparak 'evde kal' çağrılarını ve işlerin askıya alınması taleplerini hafifleteceğiz." dedi.Tokyo'nun halen bir salgın krizinin ortasında bulunduğunu kaydeden Koike, virüs vakalarının sınırı aşarak yeniden yükseliş trendi göstermesi halinde "Tokyo alarmı" ismini verdiği bazı özel şartların devreye alınacağını söyledi.Başbakan Abe Şinzo, ay sonuna dek sürmesi planlanan OHAL'in dün ülke genelinde 39 bölgede kaldırıldığını, Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Çiba, Kanagawa, Saitama ve Hyogo'da ise sürdüğünü açıklamıştı.Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 50 artarak 16 bin 965'e, ölü sayısı 16 artışla 742'ye yükseldi.Vakalar Tokyo'da 5 bin 36, Osaka'da 1768, Kanagawa'da 1249, Hokkaido'da 999, Saitama'da 976, Çiba'da 884'e ulaştı.