Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 263 pozitif test sayısına ulaşıldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 263'e çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 263 pozitif test sayısına ulaşıldı
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01 Eylül 2021 10:12
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında 5 sözleşmeli çalışan, bir gönüllü bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 263'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.


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