Tokyo olimpiyatlarının maliyeti 25 milyar doları bulacak

Japonya'nın 2020 yılında Tokyo'da düzenleyeceği'nın maliyetinin 25 milyar doları aşacağı bildirildi.Japon Ulusal Denetim Kurulunun yayınladığı raporda, ülkenin sadece olimpiyatlara hazırlık için 25 milyar dolara yakın harcama yapacağı tahmininde bulunuldu. Kurul, organizasyonun nihai maliyetinin bu rakamın üzerinde olmasının beklendiğini belirtti.Tokyo'nun adaylık başvurusu yaptığı 2013 yılında, organizasyonun ülkeye maliyetinin 7,3 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.Ulusal Olimpiyat Komitesi de aralık ayında yaptığı açıklamada olimpiyat bütçesinin 11,9 milyar dolar olacağını ifade etmişti. Bunun 5,3 milyar dolarının organizasyon komitesi ve Tokyo Belediyesince ortaklaşa karşılanacağı, merkezi hükümetin de 1,3 milyar dolar katkı sağlayacağı kaydedilmişti.Tokyo Valisi Yuriko Koike, bir ay sonra yaptığı açıklamada, şehrin "olimpiyatla doğrudan ve dolaylı ilgili ihtiyaçlardan ötürü" 7,2 milyar dolar ilave ödeneğe ihtiyaç duyacağını işaret etmişti. Böylece hazırlıklar için öngörülen toplam maliyet 19,1 milyar dolara çıkmıştı.Ulusal Denetim Kurulunun hazırladığı yeni raporda merkezi hükümetin üstleneceği meblağı 1,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıkarmak zorunda kalacağı belirtildi.Bu durumda toplam hazılık bütçesi 25 milyar dolara yaklaşıyor.